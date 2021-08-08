Сдержанная, но счастливая: как Старикову награждали олимпийским серебром – фото

Елена Старикова на мажорной ноте завершила выступления украинцев на Олимпиаде-2020. Украинская велогонщица завоевала серебряную награду.

Желанная олимпийская медаль

25-летняя львовянка принесла Украине шестое "серебро" и суммарно 19-ю награду для страны. Елена Старикова в спринте уступила только рекордсменке мира в этой дисциплине из Канады Кесли Митчелл.

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Счет за заездами – 0:2 в пользу представительницы Канады. В первом – Елена проиграла с отставанием в 0,061 секунды, во втором – 0,064 секунды. Также кроме серебряной медали в активе украинской спортсменки 4 место в кейрине на велотреке на Олимпийских играх в Токио.

На церемонии награждения наша спортсменка с улыбкой на лице надевала на свою шею первую олимпийскую медаль в карьере. В кейрине на японском велотреке Елена заняла 4 место.

На высшую ступень пьедестала поднялась как раз Кесли Митчелл. Тройку лидеров замкнула велогонщица из Гонконга Ли Хвейши. Она уверенно одержала победу над немкой Эммой Хинце.



Елена Старикова – серебряный призер Олимпиады​ / Фото Getty Images



Старикова стала второй на Олимпиаде в спринте​ / Фото Getty Images



Украинка уступила лишь Кесли Митчелл​ / Фото Getty Images