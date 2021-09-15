"Самое главное – воплотить задуманное на поле"

Юрий Вернидуб рассказал о настроении команды перед историческим стартом в Лиге чемпионов для его подопечных. Первую встречу молдавский клуб сыграет дома в Тирасполе против Шахтера, который хорошо известен украинскому специалисту.

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Шериф в приподнятом настроении подходит к игре против "горняков". По словам наставника, команда долго шла к этому и наконец их мечта осуществилась.

"У нас очень крепкая группа "Реал", "Интер", "Шахтер". Надеюсь, и уверен в каждом из своих ребят, приложим максимум усилий, чтобы продемонстрировать хороший футбол в шести матчах группового этапа. Горжусь клубом "Шериф", что у него есть шанс проявить себя с лучшей стороны и во всяком случае посоревноваться с такими грандами. Повторюсь, мы очень долго шли к этому и, надеюсь, готовы", – сказал тренер.

Самое важное – выполнить то, что мы нарабатывали на тренировках и отрабатывать еще и перед матчем. Надеюсь, это все воплотим в игре. А результат... дождемся игры и посмотрим, кто лучше подготовился и изучил соперника, кто смог победить. По крайней мере я жду игры так же как и вся команда, ведь для нас это первая Лига чемпионов. Эмоции бешеные, самое главное – перенести их в игру и воплотить задуманное на поле,

– добавил Вернидуб.

Вернидуб дал слово

Ответил украинский специалист и на вопрос о коронном праздновании голов своей команды. Наставник сделал забавное обещание перед матчем. Вернидуб готов сделать подкат на поле, если его подопечные победят Шахтер. Украинцу даже не будет жаль свой классический костюм.

Лига чемпионов – это такой турнир, в котором следует доставать праздник до конца. Внешний вид является лицом клуба, парням в этом случае, думаю, тоже будет значительно приятнее. И если мы выиграем, можете не сомневаться, я не пожалею одежды, сделаю подкат на поле и в костюме,

– пообещал тренер Шерифа.

Вернидуб будет настоящим козырем Шерифа в матче против дончан. Юрий Николаевич хорошо знаком с игрой украинского гранда. Специалист с 2011 года работал с луганской Зарей. Клуб играл под руководством наставника в течение 8 лет и дошел до финала Кубка Украины-2015/2016, где уступил как раз Шахтеру (0:2).

Матч Шериф – Шахтер состоится 15 сентября в Тирасполе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45.