"Найголовніше – втілити задумане на полі"

Юрій Вернидуб розповів про настрій команди перед історичним стартом у Лізі чемпіонів для його підопічним. Першу зустріч молдовський клуб зіграє вдома у Тирасполі проти Шахтаря, який добре відомий українському фахівцю.

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Шериф у піднесеному настрої підходить до гри проти "гірників". За словами наставника, команда довго йшла до цього та нарешті їх мрія здійснилась.

"У нас дуже міцна група: "Реал", "Інтер", "Шахтар". Сподіваюсь, і впевнений у кожному зі своїх хлопців, що докладемо максимум зусиль, аби продемонструвати гарний футбол у шести матчах групового етапу. Гордий за клуб "Шериф", що в нього є шанс виявити себе з найкращого боку та принаймні позмагатися з такими грандами. Повторюся, ми дуже довго йшли до цього й, сподіваюся, готові", – сказав тренер.

Найважливіше – виконати те, що ми напрацьовували на тренуваннях і відпрацьовуватимемо ще й перед матчем. Сподіваюся, це все втілимо в грі. А результат... Дочекаймося гри та подивимось, хто краще підготувався та вивчив суперника, хто зміг перемогти. Принаймні я чекаю гри так само як і вся команда, адже для нас це перша Ліга чемпіонів. Емоції шалені, найголовніше – перенести їх у гру і втілити задумане на полі,

– додав Вернидуб.

Вернидуб дав слово

Відповів український спеціаліст і на запитання про коронне святкування голів своєї команди. Наставник зробив кумедну обіцянку перед матчем. Вернидуб готовий зробити підкат на полі, якщо його підопічні переможуть Шахтар. Українцю навіть не буде шкода свого класичного костюма.

Ліга чемпіонів – це такий турнір, у якому слід діставати свято до кінця. Зовнішній вигляд є обличчям клубу, хлопцям у цьому випадку, гадаю, теж буде значно приємніше. І якщо ми виграємо, можете не сумніватися, я не пошкодую одягу, зроблю підкат на полі й у костюмі,

– пообіцяв тренер Шерифа.

Вернидуб буде справжнім козирем Шерифа у матчі проти донеччан. Юрій Миколайович добре знайомий із грою українського гранда. Спеціаліст із 2011 року працював із луганською Зорею. Клуб грав під керівництвом наставника протягом 8 років і дійшов до фіналу Кубка України-2015/2016, де поступився якраз Шахтарю (0:2).

Матч Шериф – Шахтар відбудеться 15 вересня у Тирасполі. Стартовий свисток судді пролунає о 19:45.