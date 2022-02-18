Отказался от награды

На последних чемпионатах мира нидерландец был победителем на дистанции 1000 метров. Поэтому он был одним из претендентов в Пекине.

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Однако торжествовать ему не удалось. Даже больше – спортсмен показал последнее время. Хотя его результат мог быть значительно лучше. Однако он самовольно прекратил бороться за высокие места и в итоге "подарил" своему оппоненту медаль Олимпиады.

Вербей выступил в финале Олимпиады-2022 по конькобежному спорту последним. Его соперником по забегу был канадец Лоран Дюбрей. К слову оба спортсмена боролись не только между собой, но и за то, чтобы установить лучший результат в финале.

Главными лидерами были нидерландец Томас Крол и норвежец Гавард Лоренцен, которые бежали между собой в одном 13-м забеге.

Во второй части дистанции на отметке 600 метров Дюбрей существенно превосходил соперника и шел с лучшим промежуточным временем. Нидерландец был близок к седьмому месту и у него была еще дистанция для того, чтобы навязать борьбу канадцу и улучшить собственный результат.

Видео выступления

Однако в итоге Вербей сбросил скорость и отпустил своего оппонента на финиш. Таким образом нидерландец занял последнее место с отставанием более чем в шесть секунд.

"Спортивные принципы"

Сам спортсмен прокомментировал свой поступок. По его словам, это является спортивными принципами, он якобы не хотел препятствовать финишу своего соперника.

"Мои стартовые 600 метров были достаточно хорошими. Не хорошими, но и не плохими. Дюбрей был довольно быстрым, я же не был на высоте. У меня были проблемы. Когда я вышел на внутреннюю дорожку, то увидел его высочайшую скорость. Понимал, что мне надо сходить, иначе я разрушу его забег. А я совсем не такой человек", – сказал Вербей.

Я не злюсь. Немного расстроен, правда, что это произошло вот сейчас. Это позор, но это спорт самого высокого уровня. Мне не повезло, и это больно. Могу сожалеть по этому поводу, но да, это случилось. И я больше ничего не мог сделать,

– подчеркнул голландец.

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