Відмовився від нагороди

На останніх чемпіонатах світу нідерландець був переможцем на дистанції 1000 метрів. Тож він був одним із претендентів у Пекіні.

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Однак тріумфувати йому не вийшло. Навіть більше – спортсмен показав останній час. Хоча його результат міг бути значно кращим. Проте він самовільно припинив боротися за високі місця та у підсумку "подарував" своєму опоненту медаль Олімпіади.

Вербей виступив у фіналі Олімпіади-2022 з ковзанярського спорту останнім. Його суперником по забігу був канадець Лоран Дюбрей. До слова обидва спортсмени боролися не лише поміж собою, а й за те, щоб встановити найкращий результат у фіналі.

Головними лідерами були нідерландець Томас Крол та норвежець Гавард Лоренцен, які бігли між собою в одному 13-му забігу.

У другій частині дистанції на позначці 600 метрів Дюбрей суттєво переважав суперника і йшов з найкращим проміжним часом. Нідерландець був близьким до сьомого місця та мав ще дистанцію для того, щоб нав'язати боротьбу канадцю та покращити власний результат.

Відео виступу

Проте у підсумку Вербей скинув швидкість і відпустив свого опонента на фініш. Таким чином нідерландець посів останнє місце з відставанням у понад шість секунд.

"Спортивні принципи"

Сам спортсмен прокоментував свій вчинок. За його словами, це є спортивними принципами, він нібито не хотів перешкоджати фінішу свого суперника.

"Мої стартові 600 метрів були досить хорошими. Не гарними, але й не поганими. Дюбрей був досить швидким, я ж не був на висоті. У мене були проблеми. Коли я вийшов на внутрішню доріжку, то побачив його найвищу швидкість. Розумів, що мені треба сходити, інакше я зруйную його забіг. А я зовсім не така людина", – сказав Вербей.

Я не злюся. Трохи засмучений, щоправда, що це сталося ось зараз. Це ганьба, але це спорт найвищого рівня. Мені не пощастило, і це боляче. Можу жалкувати з цього приводу, але так, це трапилося. І я нічого не міг більше зробити,

– наголосив нідерландець.

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