Лопес: у Ричарда тяжелый удар
После поражения Лопесу украинский боксер пытается добиться реванша. Пока американец наотрез отказывается от поединка с Василием.
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Поэтому Ломаченко решил сразиться с бывшими соперниками Лопеса. Летом украинец грубо избил Масайоши Накатани. Теперь Василий встретится с Комми, которого Лопес также нокаутировал.
Абсолютный чемпион в легком весе одобрительно высказался о бое Ломаченко – Комми. Но Теофимо отметил, что Ломаченко не добраться до боя с ним.
Это отлично. Ломаченко, вперед, делай то, что ты должен сделать. Знаю, что ты пытаешься добраться до меня, но ты уже мне проиграл,
– сказал Лопес.
Американец добавил, что Ломаченко следует остерегаться удара ганского боксера.
"Безусловно, Комми способен поймать Ломаченко. Ричард обладает тяжелым ударом", – резюмировал Лопес.