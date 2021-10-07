Лопес: у Ричарда тяжелый удар

После поражения Лопесу украинский боксер пытается добиться реванша. Пока американец наотрез отказывается от поединка с Василием.

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Поэтому Ломаченко решил сразиться с бывшими соперниками Лопеса. Летом украинец грубо избил Масайоши Накатани. Теперь Василий встретится с Комми, которого Лопес также нокаутировал.

Абсолютный чемпион в легком весе одобрительно высказался о бое Ломаченко – Комми. Но Теофимо отметил, что Ломаченко не добраться до боя с ним.

Это отлично. Ломаченко, вперед, делай то, что ты должен сделать. Знаю, что ты пытаешься добраться до меня, но ты уже мне проиграл,

– сказал Лопес.

Американец добавил, что Ломаченко следует остерегаться удара ганского боксера.

"Безусловно, Комми способен поймать Ломаченко. Ричард обладает тяжелым ударом", – резюмировал Лопес.

Поединок Ломаченко с Комми состоится 11 декабря 2021 года на Maddison Square Garden в Нью-Йорке. Комми – бывший чемпион мира по версии IBF. Зато украинец был чемпионом мира в трех дивизионах.