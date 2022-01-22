Головний тренер Минаю Володимир Шаран зізнався, що говорив із Селезньовим щодо поведінки футболіста.

До слова Якби Селезньов був розумнішим, то знайшов би Сеньківа і дав йому "прикурити", – захисник Динамо

Буду просити журналістів і всіх, щоб менше уваги звертали на Селезньова. Він такий самий рівноцінний гравець, як і всі інші у ФК Минай. Я сказав йому, щоб він поводився так, як має поводитися професійний футболіст. Ми з ним домовились,

– почав він.

Також Шаран сказав, що він сподівається на Селезньова:

"Я бачу, як він самовіддано і наполегливо працює. Він скинув пару кілограмів, я сподіваюся на цього гравця. Я зациклюватися на ньому не буду. У нас насамперед колектив, я хлопцям це пояснив. Тож сподіваюся, що ми порозуміємося".

50-річний фахівець очолив Минай 14 січня 2022 року. За підсумками осінньої частини сезону "лисиці" набрали 10 очок і посідають у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку.

Що відомо про сезон Селезньова

36-річний Селезньов цього сезону провів за ФК Минай у всіх турнірах 16 матчів, забив один гол і віддав одну результативну передачу.