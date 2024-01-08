Динамо назвало соперников на тренировочном сборе в Турции: среди них есть клуб из Приднестровья

Киевляне готовятся к решающему отрезку в борьбу за чемпионство УПЛ. "Бело-синие" проведут восемь матчей в течение трех недель в Турции.

После завершения осенней части чемпионата Украины игроки "Динамо" ушли в отпуск. Уже в середине января команда снова соберется ради подготовки к весенним матчам в УПЛ.

По теме Дело не в позорных результатах: Луческу придумал новую причину ухода из Динамо

Сначала игроки соберутся на базе в Вите-Литовской Киевской области, после этого отправятся на тренировочный сбор в Турцию. Там киевляне уже запланировали ряд спаррингов.

Динамо объявило список соперников, с которыми будет играть на сборах в Турции. Их будет восемь, первую игру "бело-синие" проведут 26 января против клуба Балкани из Косово.

Список контрольных матчей Динамо на сборах в Турции:

26 января . Балкани (Косово)

. Балкани (Косово) 29 января . Легия (Польша)

. Легия (Польша) 30 января . Пахтакор (Узбекистан)

. Пахтакор (Узбекистан) 2 февраля . Левски (Болгария)

. Левски (Болгария) 8 февраля . Лиепая (Латвия)

. Лиепая (Латвия) 9 февраля . Шкендия (Северная Македония)

. Шкендия (Северная Македония) 12 февраля . РФШ (Литва)

. РФШ (Литва) 17 февраля. Шериф (Молдова)

Читайте также Взял пенальти от Рауля: УЕФА поздравил Шовковского с днем рождения ярким видео

Отметим, что киевляне возобновят чемпионат Украины номинально выездным матчем против Металлиста 1925. Игра состоится ориентировочно 24 февраля в Киеве. Всего же в течение весенней части УПЛ "бело-синие" проведут 16 игр.

В настоящее время киевляне пошли на зимний перерыв на пятом месте, отставая от лидеров на 6 баллов. Впрочем, из-за меньшего количества сыгранных матчей Динамо на пару с Шахтером являются лидерами УПЛ по потерянным очкам.