Александр Шовковский – знаковая личность не только для украинских болельщиков. Легендарный СаШо вписал свое имя в историю мирового футбола, как непревзойденный специалист по отражению пенальти.
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Красивое поздравление Шовковского
Одним из таких ностальгических шедевров УЕФА поздравил Шовковского с 49-летием. Союз европейских футбольных ассоциаций выбрал ролик из матча Лиги чемпионов 1999/00 с участием Динамо и Реала.
На 24-й минуте матча Шовковский эффектным сейвом отразил удар форварда "сливочных" Рауля. К этому моменту Реал уже успел забить один гол. В итоге поединок завершился вничью 2:2.
Шовковский отразил пенальти Рауля: смотрите видео
Легендарный динамовец
- Воспитанник динамовской школы Александр Шовковский практически всю карьеру провел в родном клубе. Только в 1993 году тогда еще совсем юный голкипер имел командировку в столичный ЦСКА ВСУ, за который сыграл 2 матча.
- СаШо является рекордсменом Динамо по количеству сыгранных матчей. За более чем 20 лет игровой карьеры Александр сыграл 636 официальных поединков.
- Вместе с Динамо завоевал 35 трофеев, в том числе стал 14-кратным чемпионом Украины, 11-кратным обладателем Кубка Украины и 6-кратным победителем Суперкубка Украины.
- В 1999 году попал в список 50 номинантов на "Золотой мяч".
- Полуфиналист Лиги чемпионов 1998/99 и Кубка УЕФА 2008/09, четвертьфиналист ЧМ-2006 в составе сборной Украины.
- На счету Шовковского 92 поединка за сборную Украины.
- В 2016 году в связи с многочисленными травмами завершил игровую карьеру.