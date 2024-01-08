После завершения осенней части чемпионата Украины игроки "Динамо" ушли в отпуск. Уже в середине января команда снова соберется ради подготовки к весенним матчам в УПЛ.
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Сначала игроки соберутся на базе в Вите-Литовской Киевской области, после этого отправятся на тренировочный сбор в Турцию. Там киевляне уже запланировали ряд спаррингов.
Динамо объявило список соперников, с которыми будет играть на сборах в Турции. Их будет восемь, первую игру "бело-синие" проведут 26 января против клуба Балкани из Косово.
Список контрольных матчей Динамо на сборах в Турции:
- 26 января. Балкани (Косово)
- 29 января. Легия (Польша)
- 30 января. Пахтакор (Узбекистан)
- 2 февраля. Левски (Болгария)
- 8 февраля. Лиепая (Латвия)
- 9 февраля. Шкендия (Северная Македония)
- 12 февраля. РФШ (Литва)
- 17 февраля. Шериф (Молдова)
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Отметим, что киевляне возобновят чемпионат Украины номинально выездным матчем против Металлиста 1925. Игра состоится ориентировочно 24 февраля в Киеве. Всего же в течение весенней части УПЛ "бело-синие" проведут 16 игр.
В настоящее время киевляне пошли на зимний перерыв на пятом месте, отставая от лидеров на 6 баллов. Впрочем, из-за меньшего количества сыгранных матчей Динамо на пару с Шахтером являются лидерами УПЛ по потерянным очкам.