Сборные России и Беларуси не примут участие в чемпионате мира по хоккею 2023 года

Сборные России и Беларуси отстранены от чемпионата мира по хоккею-2023. Об этом сообщила Международная федерация хоккея (IIHF).

Санкции продолжаются

Международная федерация хоккея ужесточила санкции против сборных России и Белоруссии. Эти враждебные страны не смогут выступить на чемпионате мира по хоккею-2023.

Читайте також Чеські вболівальники принесли український прапор на ЧС з хокею попри заборону організаторів

Отметим, что сам турнир должен был состояться в России в Санкт-Петербурге. Однако IIHF сразу же отреагировала на полномасштабное вторжение и отняла у РФ это право.

Международная федерация перенесла мировое первенство в Финляндию и Латвию. Хозяевами чемпионата объявлены Тампере и Рига.

В феврале сообщалось, что РФ и Беларусь не смогут участвовать в международных турнирах до сентября.

Из-за полномасштабной войны на территории Украины, которую развязала Россия, IIHF исключила представителей враждебных стран (Россию и Беларусь) из чемпионата мира этого года. Однако это произошло только после давления хозяйки турнира Финляндии и общественности. Федерация долго избегала слова "война" и не торопилась отбирать у России право на проведение ЧМ в Санкт-Петербурге.

Также у России отобрали право на проведение Молодежного чемпионата мира 2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

В марте латвийская хоккейная федерация приняла решение, чтобы в национальном чемпионате больше не выступали игроки с российскими и белорусскими паспортами.

Поддержка чешских фанатов