Оригинальное решение чешских болельщиков
На чемпионате мира-2022 по хоккею принимает участие сборная Чехии. Болельщики этой страны решили поддержать Украину и принесли с собой сине-желтое знамя.
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Однако организаторы его сняли. Мол, все флаги не участвующих команд запрещены. Но любители из Чехии не растерялись и придумали оригинальный выход из ситуации.
Мы думали, что поднимем флаг Руанды или Фарерских островов и посмотрим, кто придет к нам. Но решили остановиться на варианте плаката с надписью: "Представьте синий и желтый цвета",
– сказали поклонники.
Также на флагах своей страны фанаты написали: "Беги домой, Иван, там тебя ждет Наташа". Этот лозунг, который использовали чехи при вторжении советских войск в Чехословакию в 1968-м.
"Сначала нам ничего не сказали, просто сняли флаг", – сказал один из болельщиков Люмир Беднарж. Ему объяснили, что по правилам флаги стран, не участвующих в конкретном матче ЧМ, запрещены.
Из-за полномасштабной войны на территории Украины, которую развязала Россия, IIHF исключила представителей враждебных стран (Россию и Беларусь) из чемпионата мира этого года. Однако это произошло только после давления хозяйки турнира Финляндии и общественности. Федерация долго избегала слова "война" и не торопилась отбирать у России право на проведение ЧМ в Санкт-Петербурге.
Другие санкции против россиян
- Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в матчах на неопределенный срок.
- Также у России отобрали право на проведение Молодежного чемпионата мира 2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.
- В марте латвийская хоккейная федерация приняла решение, чтобы в национальном чемпионате больше не выступали игроки с российскими и белорусскими паспортами.