Сборную Украины по боксу заставили выступать под нейтральным флагом на ЧЕ через россиянина

Чемпионат Европы по боксу среди юниоров только начался, когда в первый день возник скандал. Все из-за решений организаторов по сборной Украины.

27 сентября в итальянском городе Монтезильвано стартовал чемпионат Европы среди юниоров и юниорок. Там Украину представляют 13 парней и 13 девушек.

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Но первые украинские боксеры, которые должны выйти в ринг, отказались это сделать. Ведь украинскую сборную заставили выступать под нейтральным флагом. Все из-за решения Международной боксерской ассоциации (IBA).

К чему здесь россия

Еще в конце 2021 года в украинском боксе произошел раскол. Тогда должны были состояться выборы президента федерации бокса Украины. Этот пост с 2008 года занимал бывший "регионал" Владимир Продивус. 11 региональных центров бойкотировали эти выборы. И заявили о фальсификации. Следовательно, они решили провести свои выборы, где и избрали Кирилла Шевченко президентом. И именно он отмечен в реестре Министерства юстиции как президент Федерации бокса Украины.

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Однако такое решение не слишком понравилось IBA. И там решили отстранить Федерацию бокса от деятельности.

Президентом Международной боксерской ассоциации является россиянин умар кремлев. А вице-президентом в IBA является все тот же Владимир Продивус. И именно при его "президентстве" бокс может оказаться вне олимпийских игр.

При этом по поводу избрания самого кремлева президентом IBA есть немало вопросов. Спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение о проведении очередных выборов. Ведь предыдущие прошли с нарушением – соперника кремлева сняли с выборов за день до голосования. Так что россиянина тогда избрали по процедуре акламации – без голосования. Но в IBA решили не проводить перевыборы, оставив на должности россиянина.

При этом Международный олимпийский комитет чуть ли не прямо заявляет, что IBA из-за кремлева находится в полной зависимости от россии и "газпрома". Следовательно, по всей вероятности, бокс могут не допустить к следующим Олимпийским играм.

Украинцы показали свою гордость

Но просто так сломать украинцев организаторам турнира не удалось. Юные боксеры отказались выходить на ринг без собственного флага. Хотя это и стоило им побед, а затем и призовых мест.

"События, состоявшиеся сегодня на чемпионате Европы в Италии, а именно тот ультиматум, который нам выставили перед началом соревнований российские власти IBA, вместе с вице-президентом, бывшим гражданином Украины Владимиром Продивусом – это категорически недопустимо. Наших спортсменов хотели заставить снять украинский флаг и выступать под флагом IBA, как обезличенную команду. Это противоречит всем законам, и это попытка оскорбить честь наших ребят и честь нашей страны. Наши спортсмены все равно не сдались и устроили протест, выйдя с нашим флагом в руках и отказавшись от участия в соревнованиях. Это стоило нашим боксерам медалей и ценных побед. Но наши спортсмены, как настоящие украинцы, выбрали нашу любимую страну", – заявил по этому поводу Кирилл Шевченко.