Сборную Украины надо на Донбасс повезти, может, патриотизма прибавится – вице-президент УАФ

Сборная Украины потерпела неприятное поражение от Австрии в последнем матче группового этапа Евро-2020. Из-за поражения украинская сборная рискует не попасть в раунд плей-офф.
40 миллионов человек переживали
Недоволен игрой остался вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Сергей Куницын. Комментируя поражение Украины, он заявил, что футболисты безответственно отнеслись к игре.
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40 миллионов переживает. Пацаны воюют на Донбассе. Так безответственно относиться. Нельзя. 40 миллионов человек переживали. Пацаны в окопах переживали. Зазорно. Я футбольный человек, мне стыдно,
– сказал Куницын.
Сергей Куницын предложил отвезти футболистов на Донбасс.
"Не чувствовалось, что команда чувствует, что десятки миллионов украинцев переживает и десятки тысяч пацанов на войне. Их надо на Донбасс повезти", – отметил вице-президент УАФ.
Может, тогда патриотизма прибавится,
– добавил Куницын.
Украина проиграла Австрии: что известно
- Сборная Украины 21 июня завершила выступление на групповом этапе Евро-2020. В последней игре группы С наши футболисты уступили Австрии (1:0) и не смогли гарантировать себе участие в 1/8 финала.
- Украина набрала три очка благодаря победе над Северной Македонией (2:1). В первом матче на Евро-2020 "сине-желтые" проиграли Нидерландам (3:2).
- Несмотря на поражение Австрии наша команда сохраняет теоретические шансы сыграть в 1/8 финала с победителем группы E или F. Для этого нужно, чтобы Украина была среди четырех лучших команд, занявших третье место в группе.
- Сейчас Украина удерживает нужное место, однако зависит от результатов матчей в остальных трех квартетах.