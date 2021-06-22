Сборную Украины надо на Донбасс повезти, может, патриотизма прибавится – вице-президент УАФ

Сборная Украины потерпела неприятное поражение от Австрии в последнем матче группового этапа Евро-2020. Из-за поражения украинская сборная рискует не попасть в раунд плей-офф.

40 миллионов человек переживали

Недоволен игрой остался вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Сергей Куницын. Комментируя поражение Украины, он заявил, что футболисты безответственно отнеслись к игре.

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40 миллионов переживает. Пацаны воюют на Донбассе. Так безответственно относиться. Нельзя. 40 миллионов человек переживали. Пацаны в окопах переживали. Зазорно. Я футбольный человек, мне стыдно,

– сказал Куницын.

Сергей Куницын предложил отвезти футболистов на Донбасс.

"Не чувствовалось, что команда чувствует, что десятки миллионов украинцев переживает и десятки тысяч пацанов на войне. Их надо на Донбасс повезти", – отметил вице-президент УАФ.

Может, тогда патриотизма прибавится,

– добавил Куницын.

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