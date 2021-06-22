"Мы им всем показали"
Сборной Австрии хватило всего одного гола Кристофа Баумгартнера, чтобы расстроить украинскую команду. Наша сборная потерпела второе поражение и может вылететь с Евро-2020.
Стоит внимания Евро-2020: при каких условиях сборная Украины выйдет в плей-офф турнира
Австрийские СМИ радуются победе своей сборной.
- Kurier с нетерпением ждет "итальянского вечера" на "Уэмбли". Уже 26 июня австрийцы в 1/8 финала встретятся с Италией.
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- "Путешествие по Европе продолжается", – добавляет Kurier.
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- По мнению Kurier, ни один из футболистов сборной Австрии не показал плохую игру, но на поле было "пять образцовых студентов": Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Гриллич и Баумгартнер.
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- "Даааа! "Уэмбли", мы едем", – с таким заголовком вышла газета Heute. Зато более красноречивый заголовок Kronen Zeitung.
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- "Мы им всем показали!", – цитирует Kronen Zeitung Марко Арнаутовича.
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- "Австрия прорывается в 1/8 финала, где ее ждет Италия", – пишет Der Standard.
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- Сборная Украины завершила групповой этап Евро-2020 на третьей строчке. Украинцы повторили результат Евро-2012, когда с тремя очками также были третьими.
- На Евро-2020, кроме поражения Австрии, Украина имеет в пассиве проигранный матч Нидерландам. В активе "сине-желтых" победа в игре с Северной Македонией.