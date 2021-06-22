"Мы им всем показали"

Сборной Австрии хватило всего одного гола Кристофа Баумгартнера, чтобы расстроить украинскую команду. Наша сборная потерпела второе поражение и может вылететь с Евро-2020.

Стоит внимания Евро-2020: при каких условиях сборная Украины выйдет в плей-офф турнира

Австрийские СМИ радуются победе своей сборной.

Kurier с нетерпением ждет "итальянского вечера" на "Уэмбли". Уже 26 июня австрийцы в 1/8 финала встретятся с Италией.



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"Путешествие по Европе продолжается", – добавляет Kurier.



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По мнению Kurier, ни один из футболистов сборной Австрии не показал плохую игру, но на поле было "пять образцовых студентов": Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Гриллич и Баумгартнер.



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"Даааа! "Уэмбли", мы едем", – с таким заголовком вышла газета Heute. Зато более красноречивый заголовок Kronen Zeitung.



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"Мы им всем показали!", – цитирует Kronen Zeitung Марко Арнаутовича.



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"Австрия прорывается в 1/8 финала, где ее ждет Италия", – пишет Der Standard.



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