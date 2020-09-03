Сборная Украины в четверг, 3 сентября, проведет матч против Швейцарии. Для обеих сборных это будет первый официальный матч в 2020 году. А швейцарцев на этот матч выведет новый капитан команды.

Новым капитаном сборной Швейцарии стал полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака.

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27-летний Джака заменил Штефана Лихштайнера, который летом 2020 года объявил об окончании карьеры.

Поэтому на матч против Украины, который станет первым для сборной Швейцарии в 2020 году, команду выведет Гранит Джака с капитанской повязкой.

"Моя новая роль капитана? Откровенно говоря, капитанская повязка для меня не столь важна, как успехи команды. Я выхожу на поле не как капитан, а как футболист, который должен принести пользу и выполнить установки тренера", – заявил Джака перед матчем против украинцев.

Отметим, что Джака был и капитаном "Арсенала". Но после словесной перепалки с фанатами во время матча бывший тренер "канониров" отобрал это звание у него.