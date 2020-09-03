Збірна України у четвер, 3 вересня, проведе матч проти Швейцарії. Для обох збірних це буде перший офіційний матч у 2020 році. А швейцарців на цей матч виведе новий капітан команди.

Новим капітаном збірної Швейцарії став півзахисник лондонського "Арсеналу" Граніт Джака.

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27-літній Джака замінив Штефана Ліхштайнера, який влітку 2020 року оголосив про закінчення кар'єри.

Тож на матч проти України, який стане першим для збірної Швейцарії у 2020 році, команду виведе Граніт Джака з капітанською пов'язкою.

"Моя нова роль капітана? Відверто кажучи, капітанська пов’язка для мене не настільки важлива, як успіхи команди. Я виходжу на поле не як капітан, а як футболіст, який має принести користь і виконати настанови тренера", – заявив Джака перед матчем проти українців.

Відзначимо, що Джака був і капітаном "Арсеналу". Але після словесної перепалки з фанатами під час матчу, колишній тренер "канонірів" відібрав це звання у нього.