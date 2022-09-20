россию официально не допустили к отбору на Евро-2024

Сборной россии по футболу не будет на чемпионате Европы 2024 года. Команду не допустили к матчам отбора.

Исполком УЕФА официально утвердил процедуру жеребьевки чемпионата Европы 2024, который примет Германия. И окончательно указал, что Россия не будет допущена к жеребьевке отбора. Следовательно, не сможет сыграть на Евро-2024. Перед этим эту информацию озвучил и руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, который также является членом Исполкома УЕФА.

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В заявлении УЕФА указано, что еще 28 февраля 2022 все сборные россии и футбольные клубы были отстранены от участия в турнирах под эгидой организации. Все из-за войны, которую россия начала против Украины. Тогда сборная россии не смогла сыграть в плей-офф квалификации чемпионата мира, а футбольные клубы исключили из еврокубков.

россияне пытались обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, но суд отказал в удовлетворении их апелляции.

Таким образом, россия не сможет проводить официальные матчи на уровне сборной по меньшей мере до 2024 года.

В то же время сборную белорусы таки допустили к жеребьевке Евро-2024 . Хотя после вторжения россии в Украину, в том числе и с территории беларуси, футбольную федерацию этой страны тоже наказали. УЕФА запретила проводить международные матчи на территории беларуси. Так что местная сборная была вынуждена играть на нейтральных полях и без собственных болельщиков. белорусские клубы тоже играли за пределами страны матчи еврокубков.

Жеребьевка Евро-2024 состоится в немецком Франкфурте 9 октября. Сборная Украины будет представлена ​​в отборе чемпионата Европы. При этом во время жеребьевки Украину и беларусь разведут – они не смогут попасть в одну группу.