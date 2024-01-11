С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт стал отмежевываться от россиян. Почти все команды страны-террористки дисквалифицировали по международным соревнованиям.

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Не стал исключением и хоккей, где Россию и Белоруссию отстранили от участия в чемпионате мира. Правда, в своем заявлении Международная федерация хоккея (IIHF) не упомянула о войне, а прикрылась понятием "вопрос безопасности".

Теперь же организация решила подобным образом наказать Израиль. Эту сборную также отстранили от участия в ЧМ "по вопросам безопасности". Очевидно, что причиной стала война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, что в начале октября палестинские террористы атаковали территорию Израиля, убили сотни мирных жителей и многих захватили в плен. В ответ на такие зверские действия ЦАХАЛ объявила о проведении спецоперации в секторе Газа.

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Против такого решения активно выступило немало знаменитостей из мусульманского мира. При этом они не упоминают о диких действиях ХАМАСа на территории Израиля, а лишь призывают не бомбить ответный Сектор Газы.

Напомним, что на ЧМ-2024 Израиль должен выступать в дивизионе IIA. Его соперниками были Грузия, Хорватия, Австралия, Сербия и ОАЭ. Возможно, выход последних в эту лигу и вызвал дисквалификацию израильтян.