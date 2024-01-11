З початком повномасштабної війни в Україні світовий спорт почав відмежовуватися від росіян. Майже всі команди країни-терористки дискваліфікували з міжнародних змагань.

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Не став виключенням і хокей, де Росію та Білорусь відсторонили від участі на чемпіонаті світу. Правда, у своїй заяві Міжнародна федерація хокею (IIHF) не згадала про війну, а прикрилась поняттям "питання безпеки".

Тепер же організація вирішила подібним чином покарати Ізраїль. Цю збірну також відсторонили від участі на ЧС "з питань безпеки". Очевидно, що причиною стала війна Ізраїля з палестинським угрупуванням ХАМАС в Секторі Гази.

Нагадаємо, що на початку жовтня палестинські терористи атакували територію Ізраїлю, вбили сотні мирних мешканців та ще багатьох захопили у полон. У відповідь на такі звірячі дії ЦАХАЛ оголосила про проведення спецоперації в Секторі Гази.

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Проти такого рішення активно виступило чимало знаменитостей з мусульманського світу. При цьому вони не згадують про дикі дії ХАМАСу на території Ізраїлю, а лише закликають не бомбити у відповідь Сектор Гази.

Нагадаємо, що на ЧС-2024 Ізраїль мав би виступати у дивізіоні IIA. Його суперниками були б Грузія, Хорватія, Австралія, Сербія та ОАЕ. Можливо, вихід останніх в цю лігу і спричинив дискваліфікацію ізраїльтян.