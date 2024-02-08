В даный момент боевые действия продолжаются. Из-за этого 12 футбольных федераций Ближнего Востока обратились к ФИФА с призывом запретить участие в международных турнирах по футболу сборной Израиля.

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Причинно-следственная связь отсутствует

В группу инициаторов, в частности, вошли Иордания, Палестина, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Они разослали письмо ко всем 211 национальным федерациям и 6 региональным конфедерациям, требуя немедленно отстранить Израиль от соревнований.

Таким образом эти страны автоматически сравнивают Израиль с Россией, которая с начала полномасштабного вторжения в Украину не участвует в международных соревнованиях. Однако возникает логичный вопрос о причинно-следственной связи и кто все же был агрессором.

На такой призыв оперативно отреагировала Израильская футбольная ассоциация. Она призвала ФИФА не смешивать политику со спортом и позволить своей сборной Израиля продолжить участие в квалификации к Евро-2024.

Я верю, что ФИФА не будет вмешивать политику в футбол. Мы против привлечения политиков в футбол и их участия в вопросах спорта в целом. Мы сконцентрированы исключительно на футбольных вопросах и мечтаем пройти квалификацию на Евро-2024. Я с нетерпением жду мира во всем мире,

– заявил гендиректор ИФА Нив Гольдштейн.

Отметим, что сборная Израиля пробилась в плей-офф отбора к ЧЕ-2024. В полуфинале подопечные Алона Хазана сыграют с Исландией, и в случае успеха, решающий матч проведут против победителя пары Украина – Босния и Герцеговина.

Справка. Полуфинальные матчи за выход на Евро-2024 состоятся 21 марта, финал – 26 марта. Главный турнир продлится с 14 июня по 14 июля в Германии.