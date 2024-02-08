По данным Министерства, 317 спортсменов, тренеров и лиц из спортивного персонала просрочили разрешенные сроки пребывания за рубежом. Также в СМИ обнародовали полный список атлетов.

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Полный перечень спортсменов

Такую цифру представителей украинского спорта ведомство предоставило на запрос "Интерфакс-Украина".

Минспорта в 2022-2024 годах направило в Государственную пограничную службу Украины 4760 писем о пересечении границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в спортивных соревнованиях,

– говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Среди них есть именитые украинские футболисты: Артем Довбик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Громов. Игроки выступают в различных клубах Европы.

Как сообщалось, в Украине семь тренеров и тридцать семь спортсменов лишены пятидесяти четырех спортивных званий в 2022-2023 годах в связи с пожизненной спортивной дисквалификацией.

Перечень лиц, которые просрочили сроки пребывания за границей

Что известно о выезде за границу для спортсменов