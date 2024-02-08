По данным Министерства, 317 спортсменов, тренеров и лиц из спортивного персонала просрочили разрешенные сроки пребывания за рубежом. Также в СМИ обнародовали полный список атлетов.
Смотрите также Декларация Матвея Бедного: жена министра спорта имела бизнес, который сотрудничал с Россией
Полный перечень спортсменов
Такую цифру представителей украинского спорта ведомство предоставило на запрос "Интерфакс-Украина".
Минспорта в 2022-2024 годах направило в Государственную пограничную службу Украины 4760 писем о пересечении границы спортсменами, тренерами и спортивным персоналом для участия в спортивных соревнованиях,
– говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
Среди них есть именитые украинские футболисты: Артем Довбик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Михаил Мудрик и Артем Громов. Игроки выступают в различных клубах Европы.
Как сообщалось, в Украине семь тренеров и тридцать семь спортсменов лишены пятидесяти четырех спортивных званий в 2022-2023 годах в связи с пожизненной спортивной дисквалификацией.
Перечень лиц, которые просрочили сроки пребывания за границей
Что известно о выезде за границу для спортсменов
- 26 мая 2022 года Кабмин разрешил выезд за границу спортсменам и тренерам.
- Они могут находиться за границей непрерывно не более 30 дней, но не менее продолжительности спортивного мероприятия.
- Срок пребывания за границей может быть продлен, если спортсмены будут участвовать в другом мероприятии после окончания предыдущего.