Наразі бойові дії тривають. Через це 12 футбольних федерацій Близького Сходу звернулися до ФІФА із закликом заборонити участь у міжнародних турнірах з футболу збірній Ізраїлю.

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Причинно-наслідковий зв'язок відсутній

До групи ініціаторів, зокрема, ввійшли Йорданія, Палестина, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Катар. Вони розіслали лист до всіх 211 національних федерацій та 6 регіональних конфедерацій, вимагаючи негайно відсторонити Ізраїль від змагань.

Таким чином ці країни автоматично порівнюють Ізраїль з Росією, яка з початку повномасштабного вторгнення в Україну не бере участь у міжнародних змаганнях. Проте виникає логічне запитання щодо причинно-наслідкового зв'язку та хто все ж таки був агресором.

На такий заклик оперативно відреагувала Ізраїльська футбольна асоціація. Вона закликала ФІФА не змішувати політику зі спортом і дозволити своїй збірній Ізраїлю продовжити участь у кваліфікації до Євро-2024.

Я вірю, що ФІФА не втручатиме політику в футбол. Ми проти залучення політиків у футбол та їхньої участі в питаннях спорту загалом. Ми сконцентровані виключно на футбольних питаннях та мріємо пройти кваліфікацію на Євро-2024. Я з нетерпінням чекаю на мир у всьому світі,

– заявив гендиректор ІФА Нів Гольдштейн.

Зазначимо, що збірна Ізраїлю пробилася у плей-оф відбору до ЧЄ-2024. У півфіналі підопічні Алона Хазана зіграють з Ісландією, і в разі успіху, вирішальний матч проведуть проти переможця пари Україна – Боснія і Герцеговина.

Довідка. Півфінальні матчі за вихід на Євро-2024 відбудуться 21 березня, фінал – 26 березня. Головний турнір триватиме з 14 червня по 14 липня в Німеччині.