Бущан: Решили приехать в Киев и на родной земле расписаться
О свадьбе Бущана стало известно из публикаций его друзей в соцсетях. Сам же голкипер не распространял фотографии с праздника.
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Игрок национальной команды отметил, что свадьбу не праздновали. Пара расписалась в Киеве.
Хотелось в нормальных обстоятельствах, но после сборной решили приехать в Киев и на родной земле расписаться. Думали раньше, хотели этим летом отпраздновать. Но обстоятельства такие, что пришлось только расписаться, ничего. Решения приняли во время войны,
– сказал Бущан.
Георгий был даже против того, чтобы его родные публиковали фотографии со свадьбы в своих соцсетях. Он считает, что сейчас это не к месту.
"Громкий праздник? Нет-нет. Какой может быть сейчас праздник? Я вообще был против, чтобы даже друзья выставляли фотографии, потому что сейчас такое время, что лучше лишний раз не выставлять такое.
Но жизнь продолжается, и я приехал специально к нам домой, чтобы мы расписались. Празднования не было. В кругу друзей только посидели и все. Не было никого из команды, потому что ребята играли", – отметил голкипер.
Что известно о супружеской жизни Бущана
- Об избраннице вратаря сборной Украины также мало известно. Ее зовут Виктория, она училась на журналиста, а в отношениях с голкипером национальной команды уже несколько лет.
- У игрока Динамо есть дочь Юлия от первого брака. Впервые Георгий женился на 19 лет. Бывшая жена спортсмена – артистка балета, прима-балерина Кристина Шишпор.