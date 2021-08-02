1 августа Андрей Шевченко заявил, что его контракт с УАФ закончился. Он поблагодарил всех за работу. Это сделал и его помощник Андреа Малдера. Хотя в июне 2020 года УАФ предложили Шевченко контракт на 2,5 года (до 31 декабря 2022 года), а в сентябре 2020 года Шевченко подтвердил информацию о подписании соглашения на такой срок.

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Теперь в УАФ заявили, что "по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года"

"Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти к клубной работе, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью. В Украинской ассоциации футбола пошли навстречу и согласились на такие условия контракта", – убеждают в УАФ .

На 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины. Ему придется готовить команду к матчам отбора ЧМ-2022. Ближайшие матчи отбора для сборной Украины – 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома со сборной Франции.