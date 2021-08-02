1 серпня Андрій Шевченко заявив, що його контракт з УАФ закінчився. Він подякував усім за роботу. Це зробив і його помічник Андреа Малдера. Хоча в червні 2020 року УАФ запропонували Шевченку контракт на 2,5 роки (до 31 грудня 2022 року), а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.

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Тепер в УАФ заявили, що "на прохання тренерського штабу збірної України контракт був підписаний на один рік із можливим подовженням за обопільною згодою ще на півтора року"

"Андрій Шевченко та його тренерський штаб мотивували таке своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу, про що Андрій Шевченко неодноразово говорив у своїх інтерв’ю. В Українській асоціації футболу пішли назустріч і погодилися на такі умови контракту", – переконують в УАФ.

На 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України. Йому доведеться готувати команду до матчів відбору ЧС-2022. Найближчі матчі відбору для збірної України — 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома зі збірною Франції.