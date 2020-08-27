В сборной Украины пополнение: Лунин и Малиновский присоединились к команде
27 августа коллектив игроков сборной Украины, которые готовятся к старту Лиги наций УЕФА сезона-2020/2021, пополнится двумя игроками.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
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Пополнение сборной
Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский прибыл в расположение национальной команды аккурат к обеду. А за час до начала вечерней тренировки ожидается прибытие в отель еще и голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина.
Ожидается, что оба футболиста примут участие в вечерней тренировке команды.
Таким образом, в распоряжении тренерского штаба будет уже восемнадцать полевых футболистов и три вратаря.