У збірної України поповнення: Лунін та Маліновський приєдналися до команди
27 серпня колектив гравців збірної України, які готуються до старту Ліги націй УЄФА сезону-2020/2021, поповниться двома гравцями.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Поповнення збірної
Півзахисник італійської "Аталанти" Руслан Маліновський прибув до розташування національної команди акурат до обіду. А за годину до початку вечірнього тренування очікується прибуття до готелю ще й голкіпера мадридського "Реалу" Андрія Луніна.
Очікується, що обидва футболісти візьмуть участь у вечірньому тренуванні команди.
Таким чином, у розпорядженні тренерського штабу буде вже вісімнадцять польових футболістів і три воротаря.
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