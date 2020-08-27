27 серпня колектив гравців збірної України, які готуються до старту Ліги націй УЄФА сезону-2020/2021, поповниться двома гравцями.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Поповнення збірної

Півзахисник італійської "Аталанти" Руслан Маліновський прибув до розташування національної команди акурат до обіду. А за годину до початку вечірнього тренування очікується прибуття до готелю ще й голкіпера мадридського "Реалу" Андрія Луніна.

Очікується, що обидва футболісти візьмуть участь у вечірньому тренуванні команди.

Таким чином, у розпорядженні тренерського штабу буде вже вісімнадцять польових футболістів і три воротаря.