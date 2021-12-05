В сборной Украины по биатлону снова коронавирус: кто заболел на этот раз
5 декабря 2021 , 17:28Читати новину українською
Источник:Biathlon World
В мужской сборной Украины снова зафиксированы случаи коронавируса. Положительные тесты на COVID-19 сдали два представителя делегации Украины.
Ни один биатлонист не заболел
Коронавирус среди членов делегации сборной Украины был обнаружен в шведском Эстерсунде, где состоялся 2-й этап Кубка мира.
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Положительный результат у одного из представителей СМИ и члена сборной Украины. Ни один украинский биатлонист не сдал положительный тест на коронавирус.К сведению. IBU проводит регулярные тесты на наличие коронавируса у всех аккредитованных членов делегации на этапах Кубка мира.
Коронавирус в сборной Украины
- Мужская сборная Украины скорее завершила сбор в норвежском Бейтостолене из-за случаев заражений COVID-19.
- Большая часть команды отправилась на самоизоляцию и пропустила первый этап Кубка мира. Кто заразился – неизвестно.
- Чтобы не подвергать опасности других спортсменов, биатлонисты сборной Украины изменили график своих тренировок.
- В частности, утренняя тренировка украинцы начинали в 6:50, когда другие команды – в 9:00 – 10:00. В то же время на вечернюю тренировку украинцы отправлялись позже соперников.