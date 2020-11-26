Биатлонист сборной России Антон Бабиков сдал положительный тест на коронавирус. Участие российской команды на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти находится под вопросом.

В российской команде положительный тест на коронавирус был обнаружен не только у биатлониста Антона Бабикова. Кроме него COVID-19 был обнаружен у врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, а также массажиста Валерия Лашина. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

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Коронавирус в сборной России

О случаях положительных тестов ранее сообщал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Но фамилии инфицированных он не сообщал. Вся команда самоизолювалась в гостинице, еду приносят в специальных контейнерах. Пока неизвестно, позволят ли сборной России стартовать в первом этапе Кубка мира в Контиолахти.

Решение будет принимать медицинская власть Финляндии. Если повторные тесты подтвердят коронавирус в организме россиян, то команде грозит отстранение от этапа в Контиолахти, который состоится уже 28-29 ноября. На этапе биатлонисты определят сильнейших в индивидуальных гонках и спринте.

Как сообщает IBU, положительные тесты также были обнаружены у представителей Молдовы и Латвии.