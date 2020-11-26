У збірній Росії з біатлону спалах COVID-19: участь команди у Кубку світу під питанням
Біатлоніст збірної Росії Антон Бабіков здав позитивний тест на коронавірус. Участь російської команди на першому етапі Кубка світу у фінському Контіолахті перебуває під питанням.
У російській команді позитивний тест на коронавірус було виявлено не лише біатлоніста Антона Бабікова. Крім нього COVID-19 було виявлено у лікарів збірної Романа Лейфера та Євгена Шутова, а також масажиста Валерія Лашина. Про це повідомляє пресслужба Союзу біатлоністів Росії.
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Коронавірус у збірній Росії
Про випадки позитивних тестів раніше повідомляв відомий спортивний коментатор Дмитро Губернієв. Але прізвища інфікованих він не повідомляв. Вся команда самоізолювалась у готелі, їжу приносять у спеціальних контейнерах. Наразі невідомо, чи дозволять збірній Росії стартувати у першому етапі Кубка світу в Контіолахті.
Рішення прийматиме медична влада Фінляндії. Якщо повторні тести підтвердять коронавірус в організмі росіян, то команді загрожує відсторонення від етапу у Контіолахті, який відбудеться вже 28-29 листопада. На етапі біатлоністи визначать сильніших у індивідуальних гонках та спринті.
Як повідомляє IBU, позитивні тести також були виявлені у представників Молдови та Латвії.
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