В сборной Польши прокомментировали слухи о назначении Шевченко главным тренером

Андрея Шевченко уволили с должности тренера Дженоа. Украинский специалист проработал в должности около двух месяцев.

Шевченко не нужен сборной Польши

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опроверг информацию о назначении Шевченко главным наставником национальной команды. По его словам, о назначении нового тренера будет объявлено на следующей неделе.

К слову Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши, – СМИ

После увольнения Шевченко из Дженоа в СМИ сразу распространились слухи о том, что украинец может возглавить сборную Польши.

Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе,

– сказал Квятковский.

Среди главных кандидатов на вакантную должность называют швейцарца Марселя Коллера и поляка Адама Навалку.

Имя следующего наставника национальной команды Польши планируют объявить 19 января.

Шевченко распрощался с Дженоа