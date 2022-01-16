В сборной Польши прокомментировали слухи о назначении Шевченко главным тренером

16 января 2022 , 17:01
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Источник:

Sport24

Андрея Шевченко уволили с должности тренера Дженоа. Украинский специалист проработал в должности около двух месяцев.

Шевченко не нужен сборной Польши

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский опроверг информацию о назначении Шевченко главным наставником национальной команды. По его словам, о назначении нового тренера будет объявлено на следующей неделе.

К слову Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши, – СМИ

После увольнения Шевченко из Дженоа в СМИ сразу распространились слухи о том, что украинец может возглавить сборную Польши.

Шевченко может возглавить сборную Польши? Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе,
 – сказал Квятковский.

Среди главных кандидатов на вакантную должность называют швейцарца Марселя Коллера и поляка Адама Навалку.

Имя следующего наставника национальной команды Польши планируют объявить 19 января.

Шевченко распрощался с Дженоа

  • 15 января Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера итальянского Дженоа.
  • О причине увольнения руководство "грифонов" не сообщило. Однако в последнее время в клубе рассматривали возможность увольнения украинца из-за негативных результатов команды.
  • Дженоа под руководством Шевченко одержала лишь одну победу в 11 матчах.
  • Также отмечалось, что у бывшего наставника "грифонов" возник конфликт с руководством клуба.
  • Шевченко возглавил Дженоа 7 ноября.
Автор: Дарина Жданович