Сборная Великобритании отказалась ехать в Беларусь из-за возможного вторжения России в Украину
Источник:Британская федерация баскетбола
Мужская сборная Великобритании по баскетболу отказалась ехать на отборочный матч чемпионата мира 2023 года в Беларуси. Он должен был состояться 25 февраля в минском "Дворце спорта".
Британская федерация баскетбола заявила, что причиной отказа стала "угроза военных действий на этой территории".
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В Британии обеспокоены ситуацией на границах Украины, возле которых сосредоточены российско-белорусские войска. Их правительство рекомендует гражданам по возможности удержаться от несрочных путешествий в Беларусь.
"Мы счастливы, что во время принятия этого сложного решения благосостояние группы, которая должна была ехать, поставили на первое место, – считает капитан британской команды Дэн Кларк. – Это мечта каждого игрока – представлять свою страну на взрослом уровне. Но некоторые вещи больше, чем баскетбол, и нынешняя ситуация в той части мира очень беспокоит", – говорится в сообщении.
Испания отказалась ехать в Украину
- Также 20 февраля стало известно, что второй матч отбора на чемпионат мира-2023 между Украиной и Испанией состоится летом 2022 года.
- Изначально планировалось, что поединок состоится 27 февраля в киевском "Дворце спорта". Впоследствии появилась информация, что МИД Испании не советует своей национальной сборной ехать в Украину на матч отбора.
- Первая встреча Украины в Испании состоится 24 февраля в Кордове.