Харьковские Соколы – Прометей 98:73

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Из-за угрозы вторжения российских войск на территории Украины, основная команда Прометея отправилась на сбор в Чехию, а у хозяев уехали из страны все американские легионеры. Поэтому гости играли вторым составом, который выступает в высшей лиге, а у команды Валерия Плеханова большую роль получили те, кто имел ограниченное количество минут, сообщает 24 канал.

В Прометее рассчитывают, что легионеры помогут команде в матчах Лиги чемпионов. Украинский клуб одержал 2 победы на старте раунда топ-16 и следующий матч сыграет 3 марта.

Хозяева площадки с самого начала встречи взяли инициативу в свои руки. Харьковчане позволили приблизиться чемпиону Украины лишь в первой четверти. Остальные отрезки прошли под полным контролем Соколов.

Самым результативным игроком встречи стал Александер Зечевич из Соколов, который отметился 20 пунктами.