Надежда Гапатин завоевала "серебро" на Кубке Европы по сноубордингу в параллельном слаломе. В мужских соревнованиях украинцы обошлись без призовых мест. 24 канал.
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Украинская сноубордистка завоевала первую медаль в своей карьере на уровне Кубка Европы. Надежда добилась этого в параллельном слаломе на этапе в итальянском Рачинесе. Гапатин в первый соревновательный день дошла до Большого финала. В решающем заезде Надежда уступила 0,33 секунды Пии Шеффманн, представлявшей Австрию. Таким образом, украинка получила серебро и завоевала вторую медаль в сезоне. До этого 19-летняя сноубордистка стала третьей на Универсиаде в Лейк-Плейсиде.
Надежда Гапатин на пьедестале почета / НОК
Выступления украинки на Кубке Европы
- Надежда Гапатин провела четвертый сезон на уровне континентальных соревнований.
- В предыдущем сезоне лучшим результатом спортсменки на этом уровне было 12 место на этапе в Буковеле.
- Но вот в сезоне 2022/2023 украинка существенно улучшила свои результаты. Сначала она финишировала восьмой в немецком Гофхюгене в декабре 2022-го, а в конце сезона еще и завоевала дебютную медаль на этапе в Италии.