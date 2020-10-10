Сборная Украины заявила состав на игру с Германией: двум игрокам места не нашлось
Сборная Украины назвала заявку на игру против Германии, которая 10 октября состоится на НСК "Олимпийском". В заявку не попали полузащитник Роман Безус и защитник Валерий Бондарь.
О составе, в котором "национальная дружина" готовится к матчу Лиги наций, сообщила Украинская ассоциация футбола.
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Заявка сборной Украины
Вратари:
- 1. Георгий Бущан ("Динамо"),
- 12. Никита Шевченко ("Заря"),
- 23. Дмитрий Резник ("Ворскла").
Защитники:
- 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия),
- 3. Игорь Пластун ("Гент", Бельгия),
- 4. Илья Забарный ("Динамо"),
- 6. Евгений Чеберко ("ЛАСК", Австрия),
- 13. Юхим Конопля ("Десна"),
- 16. Виталий Миколенко ("Динамо"),
- 18. Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия),
- 21. Александр Караваев ("Динамо").
Полузащитники:
- 5. Сергей Сидорчук ("Динамо"),
- 7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия),
- 8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия),
- 10. Николай Шапаренко ("Динамо"),
- 11. Марлос ("Шахтер"),
- 14. Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия),
- 15. Виктор Цыганков ("Динамо"),
- 17. Владимир Шепелев ("Динамо"),
- 19. Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия),
- 20. Виктор Коваленко ("Шахтер"),
- 22. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).
Нападающий:
- 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).