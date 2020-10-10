Сборная Украины назвала заявку на игру против Германии, которая 10 октября состоится на НСК "Олимпийском". В заявку не попали полузащитник Роман Безус и защитник Валерий Бондарь.

О составе, в котором "национальная дружина" готовится к матчу Лиги наций, сообщила Украинская ассоциация футбола. Обратите внимание Украина - Германия: анонс матча Лиги наций Заявка сборной Украины Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"),

12. Никита Шевченко ("Заря"),

23. Дмитрий Резник ("Ворскла"). Защитники: 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия),

3. Игорь Пластун ("Гент", Бельгия),

4. Илья Забарный ("Динамо"),

6. Евгений Чеберко ("ЛАСК", Австрия),

13. Юхим Конопля ("Десна"),

16. Виталий Миколенко ("Динамо"),

18. Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия),

21. Александр Караваев ("Динамо"). Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук ("Динамо"),

7. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия),

8. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия),

10. Николай Шапаренко ("Динамо"),

11. Марлос ("Шахтер"),

14. Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия),

15. Виктор Цыганков ("Динамо"),

17. Владимир Шепелев ("Динамо"),

19. Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия),

20. Виктор Коваленко ("Шахтер"),

22. Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия). Нападающий: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия). Матч Украина – Германия состоится 10 октября на НСК "Олимпийский". Текстовую онлайн-трансляцию матча в 21:45 смотрите на сайте Спорт24.