Збірна України заявила склад на гру з Німеччиною: двом гравцям місця не знайшлося
Збірна України назвала заявку на гру проти Німеччини, яка 10 жовтня відбудеться на НСК "Олімпійському". До заявки не потрапили півзахисник Роман Безус і захисник Валерій Бондар.
Про склад, з яким "національна дружина" готується до матчу Ліги націй, повідомила Українська асоціація футболу.
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Заявка збірної України
Воротарі:
- 1. Георгій Бущан ("Динамо"),
- 12. Микита Шевченко ("Зоря"),
- 23. Дмитро Різник ("Ворскла").
Захисники:
- 2. Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія),
- 3. Ігор Пластун ("Гент", Бельгія),
- 4. Ілля Забарний ("Динамо"),
- 6. Євген Чеберко ("ЛАСК", Австрія),
- 13. Юхим Конопля ("Десна"),
- 16. Віталій Миколенко ("Динамо"),
- 18. Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія),
- 21. Олександр Караваєв ("Динамо").
Півзахисники:
- 5. Сергій Сидорчук ("Динамо"),
- 7. Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія),
- 8. Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія),
- 10. Микола Шапаренко ("Динамо"),
- 11. Марлос ("Шахтар"),
- 14. Ігор Харатін ("Ференцварош", Угорщина),
- 15. Віктор Циганков ("Динамо"),
- 17. Володимир Шепелєв ("Динамо"),
- 19. Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія),
- 20. Віктор Коваленко ("Шахтар"),
- 22. Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина).
Нападник:
- 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгія).