Збірна України назвала заявку на гру проти Німеччини, яка 10 жовтня відбудеться на НСК "Олімпійському". До заявки не потрапили півзахисник Роман Безус і захисник Валерій Бондар.

Про склад, з яким "національна дружина" готується до матчу Ліги націй, повідомила Українська асоціація футболу. Зверніть увагу Україна – Німеччина: анонс матчу Ліги націй Заявка збірної України Воротарі: 1. Георгій Бущан ("Динамо"),

12. Микита Шевченко ("Зоря"),

23. Дмитро Різник ("Ворскла"). Захисники: 2. Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія),

3. Ігор Пластун ("Гент", Бельгія),

4. Ілля Забарний ("Динамо"),

6. Євген Чеберко ("ЛАСК", Австрія),

13. Юхим Конопля ("Десна"),

16. Віталій Миколенко ("Динамо"),

18. Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія),

21. Олександр Караваєв ("Динамо"). Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук ("Динамо"),

7. Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія),

8. Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія),

10. Микола Шапаренко ("Динамо"),

11. Марлос ("Шахтар"),

14. Ігор Харатін ("Ференцварош", Угорщина),

15. Віктор Циганков ("Динамо"),

17. Володимир Шепелєв ("Динамо"),

19. Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія),

20. Віктор Коваленко ("Шахтар"),

22. Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина). Нападник: 9. Роман Яремчук ("Гент", Бельгія). Матч Україна – Німеччина відбудеться 10 жовтня на НСК "Олімпійський". Текстову онлайн-трансляцію матчу о 21:45 дивіться на сайті Спорт24.