Юбилей сделал невозможное еще более праздничным: Украина забила 100-й гол в чемпионатах Европы

Матч в рамках отбора к Евро-2024 подарил болельщикам ряд положительных эмоций. В частности, не только камбек порадовал любителей футбола.

Сборная Украины забила 100-й гол в чемпионатах Европы. Автором юбилейного взятия ворот стал защитник, пишет 24 Канал.

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Двойной праздник

"Сине-желтые" устроили невероятным камбэк в матче против Северной Македонии (2:3). Подобное не удавалось украинцам в течение 23 лет. К тому же, ряд представителей македонского коллектива не согласны с триумфом сборной Украины, в том числе футболист Северной Македонии. назвал "сине-желтых" обычным середняком, а тренер сборной "солнца" совсем считает, что украинцы не наиграли на триумф. Однако мнение македонцев факта не меняет – Украина одерживает невероятную победу, устроив не менее шикарный камбэк.

К тому же радость болельщиков может усилить юбилей украинского коллектива, поскольку главной команде удалось забить 100-й гол в чемпионатах Европы именно в матче с Северной Македонией (учитывается как квалификация к Евро, так и основная стадия турнира). Юбилейным взятием ворот удалось отличиться Ефиму Конопля, который сравнял шансы в поединке со сборной "солнца", Виктор Цыганков же забил 101-й гол в рамках континентальных первенств.

Юбилейные голы сборной Украины на чемпионатах Европы

1-ый гол забил Сергей Коновалов Эстонии в 1994-м.

10-й мяч оформил Тимерлан Гусейнов в ворота Словении в 1995-м.

20-й гол забил Сергей Попов Андорри в 1999-м.

30-й мяч оформил Андрей Воробей в ворота Греции в 2002-м.

40-е взятие ворот удалось реализовать Руслану Ротаню в матче против Грузии в 2006-м.

50-й гол забил Максим Калиниченко Фарерским островам в 2007-м.

60-й мяч оформил Сергей Сидорчук в ворота Беларуси в 2014-м.

70-е взятие ворот реализовал Евгений Коноплянка в матче против Беларуси в 2015-м.

80-й гол забил то же Евгений Коноплянка, однако на этот раз Сербии в 2019-м.

90-й мяч оформил Андрей Ярмоленко в ворота Португалии в том же 2019 году.

100-е взятие ворот реализовал Ефим Конопля в матче Северной Македонией в 2023-м.

Украинцы 58 раз отмечались в домашних стенах, 39 – в гостях (с учетом гола Виктора Цыганкова) и 4 мяча заколотили на нейтральных полях. В частности, на свой счет голы записал 41 футболист сборной Украины и 3 игрока соперников, которые поразили собственные ворота. "Сине-желтый" список топ-бомбардиров чемпионатов Европы возглавляют Андрей Шевченко (12 голов), Андрей Ярмоленко (9), Роман Яремчук (6), Тимерлан Гусейнов и Сергей Ребров (по 5).