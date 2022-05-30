Сборная Украины вылетает в Глазго на игру отбора ЧМ-2022 против Шотландии

Подготовка сборной Украины в Словении подошла к концу. Уже 30 мая Национальная команда берет курс в Шотландию.

Берут курс в Шотландию

Утром, 30 мая, подопечные Александра Петракова провели последнюю тренировку перед вылетом в Шотландию. Уже после обеда команда улетит в Глазго.

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Вылет из аэропорта Любляны в Глазго назначен на 16:45.

"Сине-желтые" покидают Словению, где готовились к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 в течение целого мая. Эта страна приютила нашу сборную, которая из-за российской агрессии, не смогла готовиться к матчу в родной Украине.

Как продолжалась подготовка сборной Украины

Целый месяц сборная готовилась к игре против Шотландии. Однако делала это не в полном составе. С небольшим опозданием в расположение прибыли футболисты украинских грандов – Динамо и Шахтера.

После своих сезонов на клубном уровне в национальную команду начали приезжать легионеры. Последним в сборную прибудет голкипер Андрей Лунин, 28 мая ставший победителем Лиги чемпионов вместе с мадридским Реалом.

Во время подготовки Украина должна была сыграть пять контрольных спаррингов, но из них состоялось всего три. Два последних отмененных матча были заменены двусторонней игрой. Тренерский штаб сделал все возможное, чтобы превратить эту 90-минутную двустороннюю игру в настоящий поединок. Эта встреча закончилась мировой 1:1. Забивали исключительно нападающие – Роман Яремчук и Артем Довбик.

"Сине-желтые" во время тренировочного процесса не знали вкуса поражений. Сборная обыграла Боруссию Менхенгладбах (1:2) и итальянское Эмполи (1:3). Третья встреча против хорватской Риеки закончилась ничьей 1:1.

Список игроков сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов (Шахтер), Дмитрий Потрошитель (Ворскла), Андрей Лунин (Реал)

Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов (Шахтер), Дмитрий Потрошитель (Ворскла), Андрей Лунин (Реал) Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия). Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Гэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош).

Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Гэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош). Нападающие: Артём Довбык (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Ганза).

1 июня сборная Украины сыграет против Шотландии. В случае победы "сине-желтые" выйдут в финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022, где проведут игру против Уэльса (5 июня).