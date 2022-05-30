Соболь: Ожидаю непростой игры, но одолеть шотландцев нам по силам

Левый защитник сборной Украины поделился первыми впечатлениями по приезду в национальную команду. Эдуард Соболь приехал в "сине-желтые" в статусе новоиспеченного чемпиона Бельгии.

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Теперь все мнения футболиста связаны только с национальной командой. Соболь не ожидает легкой прогулки в игре против Шотландии, но Эдуард уверен, что Украина сможет одолеть этого соперника.

"Я готов сразу включиться в дела сборной, ведь клубные уже завершились. Поэтому все мнения – о национальной команде. Что касается сборной Шотландии, скажу, что это хороший соперник. Я ожидаю непростой игры, но одолеть шотландцев нам по силам. Ребята готовились к поединку много времени, так что мы в хорошем настроении и хороших кондициях», – рассказал фланговый защитник.

Соболь завоевал свой четвертый титул в футболке Брюгге.

В последнем поединке клуб украинца расписал мировую с Андерлехтом 1:1.

В сезоне-2021/2022 провел 36 матчей, в которых забил один гол и отличился 4 ассистами.

Соболь стал одним из последних прибывших в расположение сборной в Словению. Это произошло из-за задержки ожидания британской визы, которую Эдуарду совершал бельгийский клуб. В состав национальной команды должен присоединиться только голкипер Андрей Лунин, 28 мая ставший обладателем трофея Лиги чемпионов. Вратарь стал лишь третьим украинцем, торжествующим в этом европейском турнире.

"Хочется доставить радость людям"

Соболь рассказал об особой мотивации футболистов, которая придаст силы в следующем матче. Она связана с украинскими военными, ежедневно мужественно защищающими страну от оккупантов. Эдуард заверил, что игроки сделают все возможное, чтобы доставить украинцам хорошие эмоции.

Кроме того, очень мотивирует борьба наших воинов за свободу и независимость Украины. Хочется доставить радость людям этой и последующими победами. Поэтому будем делать все, что от нас зависит, чтобы подарить приятные эмоции людям в Украине,

– добавил футболист сборной.

Уже 1 июня подопечные Александра Петракова сыграют в Глазго против Шотландии. В случае победы украинцы выйдут в финал плей-офф отбора чемпионата мира-2022, где встретятся с Уэльсом (5 июня).