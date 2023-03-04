Суммируя индивидуальные достижения: Украина выиграла медальный зачет КС по спортивной гимнастике

Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала первое место Кубка мира. "Сине-желтые" обошлись без бронзовых наград.

Украина с четырьмя медалями выиграла медальный зачет на этапе Кубка мира в Дохе (Катар). У украинских гимнастов в активе две золотые и две серебряные награды. 24 канал.

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Совместное достижение

Огромный вклад в победу Украины внес Илья Ковтун, получивший "золото" в упражнениях на параллельных брусьях на Кубке мира в Дохе. Он получил отметку 14.966. "Серебро" получил филиппинец Карлос Юло (14,933), а "бронзу" - турок Ферхат Арикан (14,733).

В свою очередь Игорь Радивилов стал серебряным призером этапа Кубка мира в Катаре. Украинец с результатом 14,899 занял вторую позицию в опорном прыжке. Первую строчку занял Артур Давтян (15,083) из Армении, а третью то же филиппинец Карлос Юло (14,883).

А вот 15-летняя украинская гимнастка Анна Лащевская смогла получить сразу две награды. Сначала юная спортсменка добыла в борьбе золотую награду в упражнениях, получив оценку 13,500. Впоследствии Анна завоевала не менее важную серебряную медаль в упражнениях на бревне. Лащевская получила отметку 13,333. Первое место заняла Румыния Сабрина-Войня (13,766), а третье Эмма Малевски из Германии (13,233). Кубок мира в Катаре стал дебютным для юной украинки.

Сборная Украины с четырьмя медалями выиграла медальный зачет на этапе Кубка мира в Дохе. На втором месте оказалась Япония, у которой "золото" и два "серебра". Третьими же стали Филиппины с "золотом", "серебром" и "бронзой".

Золотое выступление Ильи Ковтуна: