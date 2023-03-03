Юной гимнастке удалось стать лучшей по итогам соревнований в Дохе. Немного не хватило и другой представительнице Украины, чтобы попасть в тройку лучших. 24 канал.

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Идеальный дебют

Украинская гимнастка Анна Лащевская завоевала золото на Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе. 15-летняя спортсменка стала первой в упражнениях на брусьях. Это дебютный сезон для украинки. В прошлом году она стала чемпионкой Европы по возрастной группе U-14 в упражнениях на колоде. Еще одна украинка Елизавета Губарева заняла четвертую строчку на соревнованиях.

Кубок мира по спортивной гимнастике

Анна Лащевская (Украина), 13,500 – первое место.

Натальи Вестлунд (Швеция), 13,233 – второе место.

Микако Серита (Япония), 13,233 – третье место.

Елизавета Губарева (Украина), 13,000 – четвертое место.

Выступление юной чемпионки: