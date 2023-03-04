В столице Греции Афинах прошел Кубок мира по фехтованию Coupe Acropolis 2023. Участие в нем приняла лучшая спортсменка Украины Ольга Харлан, пишет 24 канал.

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Наша спортсменка сумела дойти до финала, где ее ждала фехтовальщица из Венгрии Шугар Катинка Батай. К сожалению, удача отвернулась от Ольги в решающем поединке.

Харлан проиграла со счётом 14:15. Впрочем, это позволило украинцы получить серебряную награду. Для украинской спортсменки это первая медаль с 2019 года.

В целом в карьере Ольги это 19-я медаль на КС, и седьмая – именно серебряная. Также на ее счету семь золотых наград и четыре бронзовые на Кубках мира.

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Ранее девушка получила первую за два года медаль на Гран-при по фехтованию в Тунисе. Лучшим достижением Харлана в карьере является золотая медаль на Олимпийских Играх-2008 в Пекине.