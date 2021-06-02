Украинские спортсмены завоевали две награды в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров в миксте. Юлия Коростелева и Александр Петрив стали обладателями золотой медали.

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В финале этого упражнения Коростелева и Петрив опередили своих соотечественников Анастасию Немец и Владимира Пастернака (9:1), которым досталось "серебро".

Бронзовыми призерами стали россияне, которые выиграли матч за 3 место у итальянцев (9:5).

Скоростная стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м

1. Юлия Коростелева / Александр Петров (Украина)

2. Анастасия Немец / Владимир Пастернак (Украина)

3. Надежда Колода / Леонид Екимов (Россия)