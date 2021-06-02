Українські спортсмени завоювали дві нагороди в швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета на 25 метрів в міксті. Юлія Коростельова і Олександр Петрів стали володарями золотої медалі.

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У фіналі цієї вправи Коростельова і Петрів випередили своїх співвітчизників Анастасію Німець і Володимира Пастернака (9:1), яким дісталося "срібло".

Бронзовими призерами стали росіяни, які виграли матч за 3 місце у італійців (9:5).

Швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м

1. Юлія Коростельова / Олександр Петрів (Україна)

2. Анастасія Німець / Володимир Пастернак (Україна)

3. Надія Колода / Леонід Єкімов (Росія)