Сборная Украины впервые за 20 лет вышла в плей-офф Евро по волейболу
25 августа 2021 , 12:14Читати новину українською
Источник:24 канал
Женская сборная Украины по волейболу досрочно вышла в рэнд плей-офф чемпионата Европы. Украина оформила выход в плей-офф впервые с 2001 года.
Украина в 1/8 финала Евро
Украинки вышли в плей-офф благодаря результату в параллельной игре. Для досрочного выхода "сине-желтым" нужна была победа Финляндии в игре против Румынии. Так и произошло – финки победили в четырех сетах (3:1).
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Финляндия выбила из турнира Румынию, однако не сможет быть выше Украины и Швеции. Поэтому для финок Евро также завершилось.
Группу Украины досрочно выиграла сборная Турции. А вот позиции с двух до четырех определются в последнем туре. Нидерланды сыграют против Швеции, а Украина против Румынии.В 1/8 финале соперником Украины будет одна из команд группы B. Матчи 1/8 финала состоятся 28 – 29 августа.
Исторический результат
- До этого женская сборная Украины проходила групповой этап Евро в 2001 году. Следующие 9 чемпионатов Европы для Украины были неудачными.
- Четыре раза украинки вылетали в группе и еще пять вообще не отбирались в финальную часть.
- До сих пор лучшим результатом наших девушек есть чемпионат Европы 1993 года, на котором украинки взяли "бронзу".