Сборная Украины впервые за 20 лет вышла в плей-офф Евро по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу досрочно вышла в рэнд плей-офф чемпионата Европы. Украина оформила выход в плей-офф впервые с 2001 года.

Украина в 1/8 финала Евро

Украинки вышли в плей-офф благодаря результату в параллельной игре. Для досрочного выхода "сине-желтым" нужна была победа Финляндии в игре против Румынии. Так и произошло – финки победили в четырех сетах (3:1).

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Финляндия выбила из турнира Румынию, однако не сможет быть выше Украины и Швеции. Поэтому для финок Евро также завершилось.

Группу Украины досрочно выиграла сборная Турции. А вот позиции с двух до четырех определются в последнем туре. Нидерланды сыграют против Швеции, а Украина против Румынии.

Исторический результат

До этого женская сборная Украины проходила групповой этап Евро в 2001 году. Следующие 9 чемпионатов Европы для Украины были неудачными.

Четыре раза украинки вылетали в группе и еще пять вообще не отбирались в финальную часть.

До сих пор лучшим результатом наших девушек есть чемпионат Европы 1993 года, на котором украинки взяли "бронзу".

В 1/8 финале соперником Украины будет одна из команд группы B. Матчи 1/8 финала состоятся 28 – 29 августа.