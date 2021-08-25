Украина в 1/8 финала Евро

Украинки вышли в плей-офф благодаря результату в параллельной игре. Для досрочного выхода "сине-желтым" нужна была победа Финляндии в игре против Румынии. Так и произошло – финки победили в четырех сетах (3:1).

Примечательно Сборная Украины разбила Швецию в матче чемпионата Европы по волейболу

Финляндия выбила из турнира Румынию, однако не сможет быть выше Украины и Швеции. Поэтому для финок Евро также завершилось.

Группу Украины досрочно выиграла сборная Турции. А вот позиции с двух до четырех определются в последнем туре. Нидерланды сыграют против Швеции, а Украина против Румынии.

В 1/8 финале соперником Украины будет одна из команд группы B. Матчи 1/8 финала состоятся 28 – 29 августа.

Исторический результат