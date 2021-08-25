Україна в 1/8 фіналу Євро
Українки вийшли у плей-офф завдяки результату в паралельній грі. Для дострокового виходу "синьо-жовтим" потрібна була перемога Фінляндії у грі проти Румунії. Так і сталося – фінки перемогли в чотирьох сетах (3:1).
Варте уваги Збірна України розбила Швецію у матчі чемпіонату Європи з волейболу
Фінляндія вибила з турніру Румунію, однак не зможе бути вищою за Україну та Швецію. Тому для фінок Євро також завершилося.
Групу України достроково виграла збірна Туреччини. А от позиції з другої до четвертої визначаться в останньому турі. Нідерланди зіграють проти Швеції, а Україна проти Румунії.
Історичний результат
- До цього жіноча збірна України проходила груповий етап на Євро у 2001 році. Наступні 9 чемпіонатів Європи для України були невдалі.
- Чотири рази українки вилітала у групі та ще п'ять взагалі не відбиралася до фінальної частини.
- Досі найкращим результатом наших дівчат є чемпіонат Європи 1993 року, на якому українки взяли "бронзу".