Украина – Швеция 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)
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Украинки со старта поединка завладели инициативой и быстро вышли вперед. Подопечные Владимира Орлова вели 24:20, но заставили поволноваться фанатов.
Только с четвертой попытки наши волейболистки сумели реализовать сет-болл.
Второй сет наши спортсменки провели гораздо увереннее. "Сине-желтые" полностью контролировали игру и разбили шведок – 25:17.
Команда Орлова сохранила победный настрой и на последнюю партию, в которой довела дело до логической победы. Украинки снова разбили своих соперниц!
- Теперь наша команда уверенно удерживается в четверке и имеет хорошие шансы сыграть в плей-офф. Следующий матч наши волейболистки сыграют 25 августа против Румынии.