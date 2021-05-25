Интересно, что наша национальная команда еще никогда не была официально представлена ​​в этом симуляторе.

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"Хочу поздравить поклонников электронного футбола с тем, что со следующего года в популярном симуляторе FIFA будет национальная сборная Украины", – сообщил Павелко.

Остается только непонятным, появится ли сборная Украины в FIFA 22, выход которой ожидается 24 сентября этого года, либо уже в FIFA 23, которая появится осенью следующего года.

Интересно. В последней версии игры от Украины представлены донецкий Шахтер и киевское Динамо. Также в симуляторе лицензирована донецкая "Донбасс Арена".